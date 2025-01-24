NBA Başkanı Silver bizzat açıkladı! NBA Avrupa'da lig kurmak istiyor

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in Avrupa'da bağımsız bir lig kurmakla ilgilendiğini doğruladı.

NBA Paris Games 2025'te medyaya konuşan Silver, ligin Avrupa'ya genişleme konusundaki ilgisiyle ilgili sorular aldı. Silver bu sorulara, NBA'in bir Avrupa ligi kurmakla ilgilendiğini ancak bunun NBA bünyesinin bir parçası olmayacağını doğrulayarak yanıt verdi:

"ENİNDE SONUNDA BURADA NBA TAKIMLARIMIZ OLABİLİR ANCAK ŞU ANDA ÖNCELİĞİMİZ BU DEĞİL."

Silver, NBA'in Avrupa'da Basketbol Afrika Ligi'ne benzer bir organizasyona sahip olabileceğini belirtirken, ligin doğru şekilde iş yaptığından emin olmak için bunun üzerinde zaman harcadığını açıkladı:

"Yaptığımız her şeyin mevcut basketbol ekosistemi tarafından kabul edilmesini sağlamak için yavaş yavaş hareket ediyoruz. Bu hafta paydaşlarla doğrudan görüşmeler yaptık. Hangi yöne gidersek gidelim, Avrupa sporlarının geleneklerine saygı göstermek istiyoruz.

Bir yarışmadan, muhtemelen NBA'den ayrı bağımsız bir ligden bahsediyoruz. Bu bir Avrupa ligi olabilir. Nasıl bir form alacağı hala araştırma sürecinde. Hangi fırsatların mevcut olduğunu anlamak için çeşitli gruplarla görüşme halindeyiz."

Son üç yıldır Paris'te ve pandemiden önce Londra'da normal sezon maçları oynadıktan sonra, lig yakın gelecekte Manchester, İngiltere ve Berlin gibi Avrupa ligi için olası genişleme takımlarının yer alabileceği yeni yerlerde normal sezon maçları oynama hakkında görüşmeler yapmıştı.