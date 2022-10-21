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Spor

NBA derbisinde, galibiyet Los Angeles Clippers'ın oldu

NBA'da yeni sezon heyecanı sürerken, Los Angeles derbisinde Clippers, Lakers'ı 103-97 mağlup ederek galibiyete uzandı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 10:24 - Güncelleme:
NBA derbisinde, galibiyet Los Angeles Clippers'ın oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles derbisini, Lakers'ı 103-97 mağlup eden Clippers kazandı.

NBA 2022-23 sezonuna iki karşılaşmayla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, Los Angeles Clippers, son periyotta iyi savunma yaparak Los Angeles Lakers'ı 6 sayı farkla geçti ve sezona galibiyetle başladı.

Clippers'ta uzun bir sakatlık sürecini ardında bırakarak 16 ay sonra yeniden parkeye dönen all-star Kawhi Leonard, yedek kulübesinden başlayarak 21 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı ve 7 ribauntla tamamladı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 15 sayı ve 10 ribaunt, John Wall 15 sayı, Ivica Zubac 14 sayı, 17 ribaunt ve 5 blok, Marcus Morris ise 14 sayıyla skora destek verdi.

Sezona iki mağlubiyetle başlayan Lakers'ta Lonnie Walker 26 sayı, Anthony Davis 25 sayı ve 8 ribaunt, LeBron James 20 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist ile oynadı. Russell Westbrook ise 27 dakika süre aldığı mücadelede sadece 2 sayı üretebildi.

- Bucks sezona galibiyetle başladı

Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında, NBA'in 2021 şampiyonu Milwaukee Bucks, çekişmeli mücadele sonunda konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 90-88 mağlup etti.

Sezonun ilk maçını kazanan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 21 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Brook Lopez 17, Grayson Allen 12 sayı, Bobby Portis 11 sayı ve 10 ribauntluk performans gösterdi.

İkinci maçında da galibiyetle tanışamayan Sixers'ta James Harden 31 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 12 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, Tobias Harris 9 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile maçta süre alamadı.

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