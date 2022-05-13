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Spor

NBA Doğu Konferansı'nda Miami Heat finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 99-90 yenerek Doğu Konferansı'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 10:30 - Güncelleme:
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NBA Doğu Konferansı yarı finalinin 6. maçında Heat, özellikle üçüncü çeyrekteki sert savunmasının yardımıyla deplasmanda Heat'i 9 sayı farkla geçerek seriyi 4-2 tamamladı ve son üç sezonda ikinci kez konferans finaline kaldı.

Sakatlığı bulunan Kyle Lowry'nin forma giyemediği maçta Heat'e galibiyeti getiren oyuncular 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla Jimmy Butler ve 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle Max Strus oldu. PJ Tucker 12 sayı, 9 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı, 8 ribaunt, Tyler Herro 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giyemedi.

Sixers'ta all-star Joel Embiid 20 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey 20 sayı, Shake Milton 15 sayı, Tobias Harris 14 sayı, 8 ribaunt, James Harden ise 11 sayı, 9 asistle mücadeleyi tamamladı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 7 dakika 50 saniye süre aldığı maçta 2 sayı ve 2 ribaunt üretti.

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