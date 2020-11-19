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Spor

NBA draftında ilk seçilen isim Anthony Edwards oldu

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar belli oldu. Anthony Edwards, innesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:36
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Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Anthony EdwardsMinnesota Timberwolves
2James WisemanGolden State Warriors
3LaMelo BallCharlotte Hornets
4Patrick WilliamsChicago Bulls
5Isaac OkoroCleveland Cavaliers
6Onyeka OkongwuAtlanta Hawks
7Killian HayesDetroit Pistons
8Obi ToppinNew York Knicks
9Deni AvdijaWashington Wizards
10Jalen SmithPhoenix Suns
11Devin VassellSan Antonio Spurs
12Tyrese HaliburtonSacramento Kings
13Kira LewisNew Orleans Pelicans
14Aaron NesmithBoston Celtics
15Cole AnthonyOrlando Magic
16Isaiah StewartHouston Rockets (Pistons'a takas edildi)
17Aleksej PokusevskiMinnesota Timberwolves (Oklahoma City Thunder'a takas edildi)
18Josh GreenDallas Mavericks
19Saddiq BeyBrooklyn Nets (Pistons'a takas edildi)
20Precious AchiuwaMiami Heat
21Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers
22Zeke NnajiDenver Nuggets
23Leandro BolmaroNew York Knicks (Timberwolves'a takas edildi)
24R.J. HamptonMilwaukee Bucks (Nuggets'a takas edildi)
25Immanuel QuickleyOklahoma City Thunder (Knicks'e takas edildi)
26Payton PritchardBoston Celtics
27Udoka AzubuikeUtah Jazz
28Jaden McDanielsLos Angeles Lakers (Timberwolves'a takas edildi)
29Malachi FlynnToronto Raptors
30Desmond BaneBoston Celtics (Grizzlies'e takas edildi)

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