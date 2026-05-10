NBA draftında ilk seçim sırası Washington Wizards'ın

NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında Washington Wizards, ilk sıradan seçim yapacak.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 23:00
Washington Wizards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında iWizards, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Açıklamada "Washington Wizards, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek olan 2026 NBA Draft'ında ilk sıradan seçim yapacak." ifadelerine yer verildi.

NBA'de 2026 draftında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Angeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets

