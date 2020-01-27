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Spor

Michael Jordan ve Magic Johnson'dan Kobe Bryant paylaşımları

NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.

27.01.2020  09:29 - Güncelleme: 27.01.2020  09:29

Kobe Bryant'ın trajik ölümünün ardından NBA efsanesi Michael Jordan duygu dolu bir mesaj yayınladı.

Jordan Bryant'ın kardeşi olduğunu belirttiği açıkalamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en bütük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu."

Lakers efsanelerinden Magic Johnson da yaptığı paylaşımda sadece ağlayabildiğini söyledi.

Johnson'un açıklamaları:

"Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada, saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı arkadaşım, efsane, eş, baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor. Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı."

"Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Onunla çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Tüm ailemle ailesinden geri kalanlar için burada olacağız."

(Sporx)

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