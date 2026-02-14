İSTANBUL 16°C / 11°C
14 Şubat 2026 Cumartesi
Spor

NBA efsanesi Chris Paul emekliliğini açıkladı

NBA'in efsane oyun kurucularından Chris Paul, 40 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız isim 21 yıllık kariyerinin ardından parkelere veda etti.

14 Şubat 2026 Cumartesi 00:37
NBA efsanesi Chris Paul emekliliğini açıkladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.

ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.

  • Chris Paul
  • NBA
  • oyun kurucu

