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Spor

NBA efsanesi Jerry West hayatını kaybetti

NBA'in efsanevi isimlerinden Jerry West, 86 yaşında hayatını kaybetti.

12 Haziran 2024 Çarşamba 19:29 - Güncelleme:
NBA efsanesi Jerry West hayatını kaybetti
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NBA'in unutulmaz isimlerinden Jerry West 86 yaşında hayata veda etti.

Jerry West, NBA logosuna ilham olmasıyla da tanınıyordu. 14 kez All-Star olan West kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta geçirmişti.

JERRY WEST, KOBE BRYANT'I LAKERS'A KAZANDIRAN İSİMDİ

Los Angeles Lakers formasıyla efsaneleşen bir diğer isim Kove Bryant, West sayesinde takıma kazandırılmıştı.

Bir şampiyonluk kazanan West, 25 bin sayı barajına ulaşan 3. oyuncuydu.

Jerry West kariyerini noktaladıktan 3 yıl Lakers'ın başantrenörlüğünü yaptı. Ardından yöneticilik rolünü üstlenmişti.

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Jerry West'in silüeti 1969 yılından beri NBA logosunda kullanılıyor.

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