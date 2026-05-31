Spor

NBA finalinin adı belli oldu

San Antonio Spurs, Batı Konferansı final serisinin yedinci maçında Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 111-103 mağlup ederek adını NBA finaline yazdırdı ve New York Knicks'in rakibi oldu.

HABER MERKEZİ31 Mayıs 2026 Pazar 08:16
NBA Batı Konferansı finalinde büyük heyecan sona erdi. San Antonio Spurs, serinin karar maçında Oklahoma City Thunder'a konuk oldu. Paycom Center'da oynanan yedinci karşılaşmayı 111-103 kazanan Spurs, seriyi 4-3'e getirerek adını NBA Finali'ne yazdırdı.

Son şampiyon unvanıyla seriye çıkan Oklahoma City Thunder, taraftarı önünde üst üste ikinci final biletini almak istiyordu. Ancak San Antonio Spurs, deplasmanda sergilediği dirençli oyunla rakibinin unvan savunmasına son verdi.

Karşılaşmada Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 ribaundluk performansıyla Spurs'e liderlik etti. Julian Champagnie ise özellikle üçüncü çeyrekte bulduğu kritik basketlerle galibiyette önemli rol oynadı. Champagnie, maçı 20 sayıyla tamamlarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadı.

Oklahoma City Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 9 asist ve 3 top çalmalık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

San Antonio Spurs, bu sonuçla 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finali'ne yükseldi. Kulüp tarihinde daha önce altı kez final oynayan Spurs, bu finallerin beşinden şampiyonlukla ayrılmıştı.

San Antonio Spurs, NBA Finali'nde New York Knicks ile karşı karşıya gelecek. Final serisinin ilk maçı San Antonio'da oynanacak.

  • basketbol
  • final

