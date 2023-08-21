NBA, Harden ve Morey arasındaki durum için soruşturma başlattı

NBA'in, Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın takım başkanı Daryl Morey'yi kamuoyuna açık bir şekilde "yalancı" olarak nitelendirmesi üzerine, durumla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Harden ayrıca bundan sonra Morey çalıştığı bir takımda asla oynamayacağını da söylemişti.

Ligin, Harden'ın Sixers'la geçmişte yaptığı sözleşme görüşmeleri veya 2023-24 sezonunda oynamayacağı ihtimali arasından hangisine atıfta bulunduğunu araştırdığı kaydedildi.

Harden, geçtiğimiz hafta Morey'yi "yalancı" olarak nitelendiren kamuya açık yorumlarının, yalnızca Morey'nin takas görüşmelerini sonlandırmasına bir yanıt olduğunu özel olarak belirtmişti. Harden, takas edileceği beklentisiyle Haziran ayı sonunda Sixers'taki 35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.

Sixers, Harden'a LA Clippers ile bir takas üzerine anlaşamadıklarını ve kendisinin Eylül ayında kampa rapor vermesini beklediklerini iletmişti.