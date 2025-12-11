İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

NBA Kupası yarı finalinde dev karşılaşma: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder

NBA Kupası'nda San Antonio Spurs deplasmanda Los Angeles Lakers'ı elerken, Oklahoma City Thunder da evinde Phoenix Suns'ı yenerek yarı finale çıktı. San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

11 Aralık 2025 Perşembe 10:41
NBA Kupası'nda heyecan çeyrek finalde oynanan iki karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 132-119'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi. Spurs'te Stephon Castle 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, De'Aaron Fox 20 sayı ve Keldon Johnson da 17 sayıyla oynadı. Lakers'ta ise Luka Doncic 35 sayı, Marcus Smart 26 sayı ve LeBron James de 19 sayı, 15 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

OKLAHOMA, PHOENİX'İ FARKLI GEÇTİ

Oklahoma City Thunder da evinde mücadele ettiği Phoenix Suns'ı 138-89'luk skorla yenerek yarı finale çıktı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 28 sayı, Chet Holmgren 24 sayı ve Jalen Williams da 15 sayıyla ön plana çıktı. Suns'ta ise Dillon Brooks 16 sayı, Jordan Goodwin 15 sayı ve Jamaree Bouyea da 14 sayıyla oynadı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder oynayacak.

  • Oklahoma City Thunder
  • NBA Kupası
  • San Antonio Spurs

