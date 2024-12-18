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Spor

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

NBA Kupası'nın sezon içi turnuva finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks, kupayı kazandı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenen Milwaukee Bucks, şampiyonluğa ulaştı.

Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası'nın finalinde Thunder ile Bucks, Las Vegas şehrindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

İlk çeyreği Thunder'ın 28-27 üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Bucks, devre arasına 51-50 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Bucks, üçüncü periyodunu 77-64 önde bitirdiği mücadeleden 97-81 galip ayrıldı.

Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein'ın 16 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bucks, ilk şampiyonluğu geçen sezon Los Angeles Lakers'ın yaşadığı NBA Kupası'nda zafere ulaşan ikinci takım oldu.

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