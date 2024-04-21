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Spor

NBA play-off'ları 4 maçla başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 114-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AA21 Nisan 2024 Pazar 10:24 - Güncelleme:
NBA play-off'ları 4 maçla başladı
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NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin ilk maçında Nikola Jokic'in 32 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Nuggets'ta Jamal Murray 22 sayı, 6 ribaunt, 10 asist ve Michael Porter Jr 19 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Lakers'ta Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribaunt ve LeBron James'in 27 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

TİMBERWOLVES GALİBİYETLE BAŞLADI

Batı Konferansı'nda üçüncü sırayı elde eden Minnesota Timberwolves, 6. basamakta yer alan Phoenix Suns'ı ağırladığı mücadeleyi 120-95 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Karl-Anthony Towns 19 sayı, 7 ribaunt ve Rudy Gobert 14 sayı, 16 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Suns'ta Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt ve Devin Booker 18 sayı, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 97-83

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 120-95

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 111-104

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 114-103

  • paly-off
  • Denver Nuggets

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