NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ligdeki 51. yenilgisini alan Atlanta'da ise Dejounte Murray 19 sayı ve Saddiq Bey ile Zion Williamson ise 18 sayılık katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 135 - Miami Heat: 118

Brooklyn Nets: 116 - Sacramento Kings: 99

Charlotte Hornets: 99 - Boston Celtics: 114

Portland Trail Blazers: 123 - Washington Wizards: 88

Toronto Raptors: 139 - Orlando Magic: 87

New Orleans Pelicans: 102 - Houston Rockets: 134

Oklahoma City Thunder: 111 - New York Knicks: 100

Denver Nuggets: 116 - Golden State Warriors: 93