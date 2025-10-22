İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

NBA tarihine geçti! Alperen Şengün'den sezona harika başlangıç

NBA'de yeni sezon başladı. Milli basketbolcu Alperen Şengün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı. Maçı ev sahibi ekip 25-124 kazandı. 49 dakika parkede kalan Alperen Şengün ise açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu. İşte detaylar...

22 Ekim 2025 Çarşamba 09:12
NBA tarihine geçti! Alperen Şengün'den sezona harika başlangıç
NBA'de yeni sezonun ilk haftasında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı. İki kez uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 125-124 kazandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezona enfes istatistiklerle başladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER REKORU

49 dakika parkede kalan Alperen Şengün, müsabakayı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Milli basketbolcu 5 üçlük isabeti bularak kariyer rekoru da kırdı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Alperen Şengün, açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu.

