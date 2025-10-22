NBA'de yeni sezonun ilk haftasında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı. İki kez uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 125-124 kazandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezona enfes istatistiklerle başladı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER REKORU
49 dakika parkede kalan Alperen Şengün, müsabakayı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. Milli basketbolcu 5 üçlük isabeti bularak kariyer rekoru da kırdı.
NBA TARİHİNE GEÇTİ
Öte yandan Alperen Şengün, açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu.