İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9004
  • EURO
    52,8708
  • ALTIN
    6899.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA tarihine geçti! Yılın savunmacısı Victor Wembanyama
Spor

NBA tarihine geçti! Yılın savunmacısı Victor Wembanyama

NBA'de yılın savunma oyuncusu ödülü ilk kez oy birliğiyle bir isme verildi. 22 yaşındaki yıldız, bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olarak basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

AA21 Nisan 2026 Salı 11:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilerek bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki Spurs oyuncusu, NBA tarihinde "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu oldu.

  • Victor Wembanyama
  • yılın savunmacısı

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.