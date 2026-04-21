NBA tarihine geçti! Yılın savunmacısı Victor Wembanyama

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilerek bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.

