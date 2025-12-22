İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
NBA ve FIBA, ''NBA Avrupa'' projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 'NBA Avrupa' projesi için ocak ayında potansiyel takımlarla görüşmeler yapacağını duyurdu.

22 Aralık 2025 Pazartesi 16:53
NBA ve FIBA, ''NBA Avrupa'' projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek
FIBA ve NBA'in ortak açıklamasında, "Oluşturulacak yeni lig, kalıcı olarak yer alacak takımların yanı sıra, FIBA bünyesindeki yerel liglerde mücadele eden tüm takımlara, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) veya sezon sonu elemeleri üzerinden liyakate dayalı yıllık bir katılım imkanı tanıyacak." denildi.

NBA Avrupa'nın yerel lig ve milli takım fikstürleriyle uyumlu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncuların kulüplerini ve milli takımlarını yıl boyunca temsil etmelerine olanak tanınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, NBA ve FIBA'nın, "NBA Avrupa" projesi kapsamında Avrupa basketbol kültürünün sürekli gelişimine mali destek ve kaynak ayırmayı planladığı da kaydedildi.

