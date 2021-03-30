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Spor

NBA ve FIBA'nın Basketbol Afrika Ligi projesi başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla kurulan Basketbol Afrika Ligi (BAL), 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.

AA30 Mart 2021 Salı 10:26 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 10:26
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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika'dan 12 kulübün yer alacağı ligin ilk sezonuna Ruanda'nın başkenti Kigali ev sahipliği yapacak.

Turnuvada GSP (Cezayir), Petro de Luanda (Angola), FAP (Kamerun), Zamalek (Mısır), GNBC (Madagaskar), AS Police (Mali), AS Sale (Fas), Ferroviario de Maputo (Mozambik), Rivers Hoopers (Nijerya), Patriots (Ruanda), AS Douanes (Senegal) ve US Monastir (Tunus) mücadele edecek.

NBA'in Kuzey Amerika dışında dahil olduğu ilk lig olan BAL ile oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.

İlk olarak geçen yıl başlatılması planlanan lig, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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