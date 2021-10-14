NBA yıldızı Brooklyn Nets'in aşı karşıtlığı sürüyor

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:45

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, "Kendim için en iyi olanı yapıyorum. Yargılanmama ve şeytanlaştırılmama neden olabileceğinin bilincindeyim ancak durum bu." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki basketbolcu, zorunlu aşı uygulaması nedeniyle işini kaybeden insanlar olduğunu hatırlatarak, "Herkes kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapma hakkına sahiptir. Dünyamızın bu şekilde ikiye bölündüğünü görmek üzücü. Aşıyı yaptırmayı seçersen, seni desteklerim. Senin için en iyi olanı yap. Sadece seçimime saygı duyulmasını istiyorum." diye konuştu.

Takımdan uzaklaştırılsa da deplasman maçlarında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı için 35 milyon dolarlık maaşının yarısını alabilecek Irving, şunları kaydetti:

"Mesele para değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bu yalnızca seçme özgürlüğüyle ilgili. Sizce para kaybetmeyi, şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyi, işimi bırakmayı ister miyim?"

Irving, basketbolu bırakacağı iddialarını da yalanlayarak, "Emekli olacağım haberlerine inanmayın. Böyle ayrılmayacağım. Hala yapacağım çok iş ve ilham verebileceğim bir sürü genç var." yorumunda bulundu.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da spor salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.