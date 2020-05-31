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Spor

NBA yıldızı LeBron James, George Floyd için seslendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin, George Floyd isimli vatandaşı öldürmesi sonrası tepkiler büyüyor. NBA yıldızı LeBron James'te ırkçılık karşıtı paylaşımda bulundu.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:47 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 23:47
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ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli vatandaşı, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

ABD'nin çeşitli yerlerinde gösteriler devam ederken spor dünyasından da bu olaya ve ırkçılığa karşı sesler yükselmeye devam ediyor.

LEBRON SESSİZ KALMADI!

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ırkçılık karşıtı tutumunu milyonlarca takipçisine ve dünyaya gösterdi. Birçok NBA yıldızı da aynı şekilde sesini sosyal medyadan yükseltti.

Sosyal medya ile yetinmeyip sokağa çıkan sporcular da oldu. NBA'de Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown, memleketi Atlanta'da ırkçılık karşıtı bir gösteri düzenledi.

15 SAAT ARABAYLA YOLCULUK YAPTI

Koronavirüs salgını sebebiyle uçak seferleri durduğu için Boston'dan arabayla 15 saat yolculuk yaparak Atlanta'ya giden Jaylen Brown, Twitter'dan takipçilerine 'olaysız bir protesto' çağrısı yaptı ve toplanacakları adresi yayınladı.

Jaylen Brown'un çağrısına uyan Atlanta sakinleri, yıldız basketbolcu ile birlikte ırkçılık karşıtı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Jaylen Brown, gösterilerin manşeti haline gelen, George Floyd'un polise söylediği 'Nefes alamıyorum' pankartıyla yürüdü.

Jaylen Brown'a Indiana Pacers forması giyen Malcolm Bogdon ve Brooklyn Nets oyuncusu Justin Anderson da eşlik etti.

"DEDEM, MARTIN LUTHER KING İLE YÜRÜMÜŞTÜ"

Malcolm Brogdon, gösteri sırasında megafondan kalabalığa yaptığı açıklamada; "60'lı yıllarda Martin Luther King ile birlikte protestolarda yürüyen harika bir dedem var. Hepimizi burada görmekten gurur duyacaktır. Yürümeye ve protestolara devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

O DİZ 400 YILDIR ORADA

Jaylen Brown ayrıca polis memurunun George Floyd'un boynuna diziyle bastığı fotoğrafı; "O diz 8 dakikadan daha fazla oradaydı, o diz 400 yıldan fazladır orada" sözleriyle paylaştı.

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