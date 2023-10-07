NBA yıldızı Nikola Jokic: Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen Sırp yıldız Nikola Jokic, sezon öncesi kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basketbol seminerleri izleyerek oyun bilgisini keskinleştirmek istediğini söyleyen Jokic, "Çok fazla seminer izleyemiyorum ama Obradovic, Kokoskov ve şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Dusan Alimpijevic'i izleme şansım olmuştu. Eğer basketbolda başarılı olmak istiyorsanız hayatınızı bu işe adamalısınız." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets formasıyla kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu yaşamıştı.