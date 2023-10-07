İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA yıldızı Nikola Jokic: Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum
Spor

NBA yıldızı Nikola Jokic: Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen dünyaca ünlü Sırp basketbolcu Nikola Jokic, önemli açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2023 Cumartesi 16:29 - Güncelleme:
NBA yıldızı Nikola Jokic: Obradovic ve Alimpijevic'i izliyorum
ABONE OL

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen Sırp yıldız Nikola Jokic, sezon öncesi kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basketbol seminerleri izleyerek oyun bilgisini keskinleştirmek istediğini söyleyen Jokic, "Çok fazla seminer izleyemiyorum ama Obradovic, Kokoskov ve şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Dusan Alimpijevic'i izleme şansım olmuştu. Eğer basketbolda başarılı olmak istiyorsanız hayatınızı bu işe adamalısınız." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets formasıyla kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.