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Spor

NBA yöneticilerinin yılın çaylağı adayı Sheppard

NBA'deki takım yöneticileri, yılın çaylağına aday olarak Houston Rockets'ın çaylağı Reed Sheppard'ı hedef gösterdi.

1 Ağustos 2024 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
NBA yöneticilerinin yılın çaylağı adayı Sheppard
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NBA'deki takım yöneticilerinin, Houston Rockets çaylağı Reed Sheppard'ı gelecek sezonun Yılın Çaylağı ödülü için en önde gelen aday olarak gördükleri bildirildi.

Sheppard'ın Yaz Ligi'ndeki etkileyici performansı, NBA'deki bazı yöneticilerin ilk sezonunda büyük bir yıl geçireceğine inanmasına vesile oldu.

ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo, bu sezonun Yılın Çaylağı ödülünün kimin olacağı konusunda bir grup lig yöneticisine anket yaptı ve Sheppard, yedi oyla diğer oyuncuları geride bıraktı. Eski Kentucky Üniversitesi oyuncusunun "yaz ligi önyargısından da muhtemelen faydalandığı" öne sürüldü.

Sheppard, dört Yaz Ligi maçında %50,0 şut isabetiyle 20,0 sayı, 4,8 ribaund, 5,3 asist ve 2,8 top çalma ortalamaları yakaladı.

  • çaylak adayı
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