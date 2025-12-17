İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7241
  • EURO
    50,2052
  • ALTIN
    5963.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

NBA'de All-Star oylaması başladı!

NBA'de All-Star maçı oylaması başladı. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylama işlemi 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
NBA'de All-Star oylaması başladı!
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı oylaması başladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

Basketbolseverler, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden milli oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylamaya katılabilecek.

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.

Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

  • NBA All-Star
  • Alperen Şengün
  • Adem Bona

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.