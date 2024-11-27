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  • NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Geceye damga vurdu
Spor

NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Geceye damga vurdu

NBA Batı Konferansı'nda oynanan maçta Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'i 117-111 mağlup etti. Alperen Şengün, Houston formasıyla 42 dakika sahada kalırken 22 sayı, 11 asist 10 ribaunt üreterek geceye damga vurdu.

27 Kasım 2024 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Geceye damga vurdu
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NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Minnesota Timberwolves ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Uzatmaya giden maçı 117-111 kazanan Houston Rockets bu sezon 13. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Üst üste üçüncü kez kaybeden Minnesota Timberwolves ise dokuzuncu yenilgisini aldı.

Rockets'ta Fred VanVleet 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Dillon Brooks 22, Amen Thompson 15 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta ise 29 sayıyla Anthony Edwards maçın en skorer oyuncusu oldu. Naz Reid 19, Julius Randle 21 sayıyla oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN TRIPLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün Minnesota Timberwolves karşısında triple-double yaptı.

42 dakika sahada kalan Alperen Şengün maçı 22 sayı, 11 asist 10 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

Alperen Şengün bu performansıyla kendisi adına sezonun üçüncü triple-double'ını yaptı.

İLK ÜÇE YAKLAŞTI

Minnesota Timberwolves maçında triple-double yapan Alperen Şengün NBA kariyerinde bu başarıyı yedinci kez yakaladı.

Milli basketbolcu bu sezon bir maçta daha triple-double yapması halinde Russell Westbrook'u yakalayıp Houston Rockets tarihinde en çok triple-double üçüncü oyuncu olacak.

Bu listenin ilk sırasında 46 triple-double ile James Harden yer alıyor.

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