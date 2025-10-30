İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9953
  • EURO
    48,896
  • ALTIN
    5369.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Houston Rockets deplasmanda Toronto Raptors'ı devirdi
Spor

NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Houston Rockets deplasmanda Toronto Raptors'ı devirdi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Toronto Raptors'ı 139-121'lik skorla mağlup etti. Yıldız oyuncu Alperen Şengün, müsabakada 18 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla oynadı. İşte detaylar...

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Houston Rockets deplasmanda Toronto Raptors'ı devirdi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 139-121'lik skorla yendi. Houston'da Kevin Durant 35 sayı, Jabari Smith Jr. da 25 sayıyla mücadele ederken, Alperen Şengün 18 sayı, 9 asist ve 8 ribaundluk katkı verdi. Toronto'da ise Scottie Barnes'ın 31, Brandon Ingram'ın da 29 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

LAKERS, AUSTİN REAVES'IN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, deplasmanda mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u Austin Reaves'ın son saniyede kaydettiği basketle 116-115 mağlup etti. Lakers'da galibiyetin mimarı olan Austin Reaves, 28 sayı ve 16 asistle double-double yaptı. Konuk ekipte Jake LaRavia 27, Deandre Ayton ve Rui Hachimura da 17'şer sayıyla oynadı. Minnesota'da ise Julius Randle'ın 33, Jaden McDaniels'ın da 30 sayısı yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 121 - Houston Rockets: 139

Boston Celtics: 125 - Cleveland Cavaliers: 105

Detroit Pistons: 135 - Orlando Magic: 116

Brooklyn Nets: 112 - Atlanta Hawks: 117

Chicago Bulls: 126 - Sacramento Kings: 113

Dallas Mavericks: 107 - Indiana Pacers: 105

Denver Nuggets: 122 - New Orleans Pelicans: 88

Utah Jazz: 134 - Portland Trail Blazers: 136

Minnesota Timberwolves: 115 - Los Angeles Lakers: 116

Phoenix Suns: 113 - Memphis Grizzlies: 114

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.