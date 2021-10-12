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Spor

NBA'de aşı karşıtı olan Kyrie Irving kadro dışı kaldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak.

12 Ekim 2021 Salı 22:45 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 22:45
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NBA takımlarından Brookleyn Nets, Kyrie Irving'in aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını açıkladı.

Brooklyn'den yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı olmayı reddeden Kyrie Irving'in kişisel tercihine saygı duyulduğu belirtilerek "Kyrie Irving de dahil olmak üzere ekibimizdeki hiç kimsenin yarı zamanlı oynamasına izin vermeyeceğiz. Şampiyonluk hedefimiz değişmedi ve bu yolda ilerleyeceğiz. Kyrie kendi seçimini yaptı ve biz buna saygı duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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