21 Kasım 2025 Cuma
NBA'de bir gecede iki kariyer rekoru: Maxey ve Alexander-Walker

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Tyrese Maxey, Milwaukee Bucks'a karşı 54 sayı atarak kariyer rekoru kırdı. Atlanta Hawks'tan Nickeil Alexander-Walker ise 38 sayıyla kendi kariyer rekorunu egale etti.

21 Kasım 2025 Cuma 10:16
NBA'de bir gecede iki kariyer rekoru: Maxey ve Alexander-Walker
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Milwaukee Bucks'ı 123-114 mağlup etti.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks potasına 54 sayı gönderen Tyrese Maxey, kariyer rekoru kırdı. Maxey, normal sürenin bitimine 7 saniye kala kullandığı serbest atışlarla da maçı uzatmaya götürdü.

76ers'ta Paul George 21, Quentin Grimes 14 kaydetti.

Ryan Rollins'in 32 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği Bucks'ta ise Bobby Portis 19, Kyle Kuzma 17 sayıyla oynadı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 76ers'ta ise Joel Embiid sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

SPURS, DE'AARON FOX VE KELDON JOHNSON'LA KAZANDI

San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın yokluğunda Atlanta Hawks'ı 135-126 mağlup etti.

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Julian Champagnie 20 sayı kaydetti. 14 sayı üreten Harrison Barnes, kariyerinde 14 bin sayıyı aştı.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker, 38 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jalen Johnson 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

