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Spor

NBA'de bir ilke imza attılar! LeBron ve Bronny James tarihe geçti

Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns arasında yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında bir ilk yaşandı. Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ile oğlu Bronny James aynı anda sahada yer aldı. LeBron ve Bronny James NBA maçında oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

7 Ekim 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
NBA'de bir ilke imza attılar! LeBron ve Bronny James tarihe geçti
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Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James ve oğlu Bronny, Phoenix Suns'a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer alarak NBA tarihine geçti.

LeBron ve Bronny aynı anda herhangi bir NBA maçında oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldular. James ailesinin dikkat çekici anı, tesadüfen Bronny'nin 20. doğum gününde gerçekleşti.

Bronny James, Coachella Valley'deki Acrisure Arena'da oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinin başında alınan mola sonrası oyuna dahil olarak, babasına katılmış oldu.

Bronny karşılaşmada iki top kaybı yaparken, ilk iki dakikalık süreçte bir top kaybı ise LeBron'dan geldi. LeBron birkaç dakika sonra oğlu Bronny'ye pas vererek kendisinin üç sayılık atış denemesi için bir perdeleme yapmış olsa da, Bronny bu şutta isabeti yakalayamadı.

Bronny ikinci çeyreğin bitimine 4:09 kala oyundan çıkarken, LeBron ise bundan 25 saniye sonra sahayı terketti. İlk yarıda forma giydiği 16 dakikada 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydeden LeBron, ikinci yarıyı kenarda takım arkadaşı Anthony Davis ile birlikte benchten izledi.

Lakers, Suns'a karşı karşılaşmadan 114-118 mağlup ayrıldı.

LeBron James bu yıl 22. sezonuna giriyorken, Bronny ise bu yaz Lakers'ın ikinci tur draft seçimiydi.

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