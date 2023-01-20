NBA'de Boston Celtics, Golden State'i uzatmalarda devirdi

NBA'de Boston Celtics, Golden State Warriors'ı uzatmalara giden maçta 121-118 mağlup etti. Boston Celtics'de, Jayson Tatum 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

NBA'e 5 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, normal süresi 106-106 eşitlikle tamamlanan müsabakada, son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-118 mağlup etti. Boston Celtics'de 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle double-double yapan Jayson Tatum, gecenin en skorer ismi oldu. Tatum ayrıca, 2002'de Paul Pierce'tan bu yana bir maçta 30 üzeri sayı, 15 üzeri ribaund ve 5 üzeri asist kaydeden ilk Boston Celtics oyuncusu oldu. Boston'da, Al Horford 20 sayı ve 10 ribaund, Marcus Smart 18 sayı ve 5 ribaundla galibiyette pay sahibi oldular. Golden State'de Stephen Curry'nin 29 sayı ve 7 asistlik, Klay Thampson'un 24 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla üst üste 8. maçını kazanan Boston Celtics, galibiyet sayısını 34'e yükseltti. Son şampiyon Golden State ise 23. mağlubiyetini aldı.