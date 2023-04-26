NBA'de Denver Nuggets ve Phoenix Suns, play-off turunda yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'lar ilk turunda Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u, Phoenix Suns da Los Angeles Clippers'ı 4-1'lik skorla eleyerek konferans yarı finaline çıktı.
NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Timberwolves maçını 112-109 kazanarak tur atladı.
Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 28 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza atan Nikola Jokic taşıdı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 26 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Nuggets'ın Batı Konferansı yarı finalindeki rakibi, konuk ettiği Clippers'ı 136-130 yenen Suns oldu.
Suns'ta Devin Booker 47 sayı, 10 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaunt, Deandre Ayton da 21 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Sakatlıkları nedeniyle Paul George'tan seri boyunca, Kawhi Leonard'dan ise 3. maçtan itibaren faydalanamayan Clippers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti.