NBA'de final heyecanı Tivibu'da yaşanacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, basketbolun zirvesi NBA'in final maçlarını ekrana taşımaya devam ediyor. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nın sürpriz takımı Dallas Mavericks'in karşı karşıya geldiği NBA finalleri üçüncü maçıyla devam ediyor. Seride 2-0 öne geçen Boston Celtics'in Dallas Mavericks karşısındaki mücadelesi Tivibu üzerinden S Sport'dan canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, NBA'de final maçlarını ekrana taşımaya devam ediyor. Tivibu üzerinden S Sport'dan naklen yayınlanan final serisinin üçüncü maçında Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nı beşinci bitiren Dallas Mavericks karşılaşıyor. Boston'da oynanan ilk iki maçın ardından Dallas'a taşınan seride durum 2-0 olurken üçüncü maç 13 Haziran Perşembe gecesi 03.30'da oynanacak. Serinin dördüncü maçı ise 15 Haziran Cumartesi günü, ihtiyaç olması halinde de beşinci maç 18 Haziran Salı günü oynanacak.

DALLAS SÜRPRİZİ YENİLMEZ BOSTON KARŞISINDA PARKEDE



Sürprizlerle dolu Batı Konferansı play-off serilerinin yarı finalinde normal sezonu Konferans lideri olarak tamamlayan Oklahoma City Thunder'ı yenerek adını Konferans finaline yazdıran Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves ile oynadığı Konferans finalini yakın geçen maçlarla 4-1 kazandı. Luka Doncic ve Kyrie Irving ikilisi play-off serilerine damga vururken NBA finallerinde rakipleri Boston Celtics ile ilk iki mücadelede istenileni veremedi. Boston'da geçen iki maçta da farkı korumayı bilse de Jrue Holiday'in ekstra oyunu etkili oldu.

NBA'de normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip takımı Boston Celtics ise Jayson Tatum önderliğinde 16 yılın ardından tekrar zirveye adını yazdırmak için mücadele ediyor. Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı süpürerek NBA finaline ismini yazdırdı. Normal sezonun ardından play-off'larda da kusursuza yakın oyun sergileyen Boston Celtics, seride şampiyonluğun favorisi olarak konumlandırılıyor. İlk iki maçta istediği oyunu oynayarak iç saha avantajını sürdüren Boston Celtics, Jaylen Brown, Jrue Holiday ve Jayson Tatum'un güçlü oyunu ile Dallas'ta galibiyet kovalayacak.

NBA final serisi üçüncü maçı 13 Haziran Perşembe gecesi Dallas ev sahipliğinde saat 03.30'da Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu üzerinden S Sport'dan canlı yayınlanacak. Dördüncü maç 15 Haziran Cumartesi günü, seri uzarsa beşinci maç da 18 Haziran Salı günü yine Tivibu'dan izlenebilecek.