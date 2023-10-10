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Spor

NBA'de gece üç hazırlık maçıyla tamamlandı

NBA'de hazırlık maçları dönemi, geçtiğimiz gece oynanan üç karşılaşmayla devam etti.

10 Ekim 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
NBA'de gece üç hazırlık maçıyla tamamlandı
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San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama ile Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren, karşılıklı ilk NBA hazırlık maçları için olan heyecanlı bekleyişin hakkını vermeyi başardılar.

Holmgren ilk yarının 16 dakikasında 21 sayı ve 9 ribauntla oynarken, Thunder'ı geçtiğimiz gece Spurs'e karşı 122-121 galibiyete taşıdı.

Wembanyama ise, çoğunlukla ilk yarıda olmak üzere 19 dakikada 20 sayı ve 5 ribaund kaydetti.

LAKERS 129-126 NETS

Los Angeles Lakers, Las Vegas'ta oynanan maçta Brooklyn Nets'i 129-126 mağlup etti.

Lakers'ın ilk hazırlık maçında forma giymeyen LeBron James, bu maçta 17 dakikanın biraz altında süre alarak karşılaşmayı 10 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla tamamladı. Anthony Davis 13 sayı ve 7 ribaundla oynarken, D'Angelo Russell 14 sayı ve 6 asistle, Rui Hachimura 19 sayıyla, Austin Reaves ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

Nets cephesinde Cam Thomas 26 sayı atarak takımın en skoreri oldu. Lonnie Walker IV 14 sayı atarken, Spencer Dinwiddie 12 sayıyla katkıda bulundu.

KNICKS 114-107 CELTICS

New York Knicks, Madison Square Garden'da oynanan ilk hazırlık maçında Boston Celtics'i 114-107 mağlup etti.

Immanuel Quickley 21 sayı atarak altı oyuncusu çift haneli skor üreten Knicks'te başı çeken isim oldu. RJ Barrett, üçlük çizgisi gerisinden denediği beş şutun yalnızca birinde isabet bulmuş olsa da, dokuz serbest atışında da isabet bularak karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı.

Celtics'teki en skorer isim 21 sayıyla Payton Pritchard oldu.

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