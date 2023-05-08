NBA'de gecenin sonuçları

NBA Play-off'larda Phoenix Suns sahasında Denver Nugget'sı konuk etti. Suns, Jokic'in dolu dizgin performansına rağmen sahadan 129-124 galip ayrıldı. Seride durum 2-2'ye geldi. James Harden farkını ortaya koydu 76ers kazandı.

NBA'DE PLAY-OFF'LARA OYNANAN İKİ KARŞILAŞMAYLA DEVAM EDİLDİ.

Phoenix Suns, Batı Konferansı Play-off'lar yarı finali dördüncü maçında Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi. Sahadan 129-124 galip ayrılan Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Suns'ta Devin Booker ve Kevin Durant 36'şar sayı kaydetti. Landry Shamet 19 sayıyla onları takip etti.

NBA TARİHİNDE İLK

Denver Nuggets'ın oyuncusu Nikola Jokic, NBA tarihinde play-off maçında 53 sayı ve 11 asist yapan ilk pivot oldu.

Phoenix Suns ile Denver Nuggets arasında oynanacak Play-off serisinin beşinci maçı 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 05.00'da başlayacak.

PHİLADELPHİA 76ERS SERİYİ EŞİTLEDİ

NBA Doğu Konferansı Play-off'lar yarı finali dördüncü maçında Philadelphia 76ers evinde Boston Celtics'i ağırladı. Sahadan 116-115 galip ayrılan 76ers, seride durumu 2-2'ye getirdi.

James Harden, normal sürenin sonunda kaydettiği 2 sayı ile maçı uzatmalara götürdü. Uzatmaların sonuna doğru kaydettiği sayılarla Philadelphia'yı galibiyete taşıdı.

Celtics oyuncusu Marcus Smart'ın son saniyelerde kaydettiği üç sayılık atış isabet bulsa da, normal süre sona erdiği için geçerli sayılmadı ve maç 116-115 Sixers galibiyetiyle sonuçlandı.

76ers'ta James Harden 42 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla sahada yer alırken, Joel Embiid 34 sayı, 13 ribauntla maçı tamamladı.

Celtics'de ise Jayson Tatum 24 sayı, 18 ribaunt ve 6 asistle oynadı. 23 sayı ile Jaylon Brown onu takip ederken, Marcus Smart ise 21 sayı 7 asistle maçı bitirdi.

Philadelphia 76ers - Boston Celtics arasında oynanacak Play-off serisinin beşinci maçı 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 02.30'da başlayacak.