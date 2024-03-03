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Spor

NBA'de gecenin sonuçları! LeBron James tarihe geçti

NBA'de normal sezon heyecanı geride bıraktığımız gecede oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Lebron James, Lakers formasıyla Denver karşısında 26 sayı bulduğu maçta 40 bin sayı barajını geçerek NBA'de bu sayıya ulaşan ilk basketbolcu oldu.

AA3 Mart 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
NBA'de gecenin sonuçları! LeBron James tarihe geçti
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Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın evinde Nuggets'a kaybettiği mücadelede 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ve 3 top çalmayla oynayan James, NBA'de bir ilke daha imza attı.

LeBron James, Nuggets'a karşı ürettiği 26 sayıyla normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaştı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanına sahip 39 yaşındaki James, normal sezonda 40 bin sayı barajına ulaşan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, Austin Reaves 19 sayı, 14 asist ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

Art arda 6 olmak üzere 42. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 10 ribaunt, Michael Porter Jr 25 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 24 sayı, 11 asistle oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN "DOUBLE-DOUBLE"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı 118-109 mağlup etti.

Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 9 ribaunt ve Fred VanVleet 24 sayı, 11 asistle sezonun 26. galibiyetine katkı sağladı. Alperen Şengün ise yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 21 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayarak "double-double" yaptı.

Suns'ta Kevin Durant'in 30, Devin Booker'ın 24 ve Royce O'Neale'ın 20 sayısı sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.

Öte yandan Utah Jazz forması giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, deplasmanda Miami Heat'e 126-120 yenildikleri karşılaşmada 7 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 114-102

Miami Heat-Utah Jazz: 126-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 100-107 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 114-124

Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-118

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