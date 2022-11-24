NBA'de geceye Jayson Tatum - Luka Doncic düellosu damga vurdu

Tatum, 37 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 blok üreterek Doğu Konferansı lideri Celtics'in 14. galibiyetinde başrol oynadı.
Mavericks'te ise Doncic'in 42 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik katkısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Alınan sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 107-101
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 114-96
Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 101-115
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-106
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 125-112
Miami Heat-Washington Wizards: 113-105
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 98-112
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 113-118
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 126-131 (Uzatmada)
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-129
Utah Jazz-Detroit Pistons: 116-125
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 124-107