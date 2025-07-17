NBA'de gündem takım sayısı

NBA'de yıllardır lige yeni takım eklenmesi konusu konuşuluyor. Lig yönetimi, artık bu konunun resmiyet kazandığını duyurdu.

NBA'in finans ve strateji Komisyonu, bu konunun finansal boyutu ve hangi şehirden olması gerektiği üzerinde çalışacak. Gelişmeyi NBA başkanı Adam Silver, yönetim kurulu toplantısının ardından duyurdu.

NBA'e en son 2004-2005 sezonunda şimdiki adı ile Charlotte Hornets takımı katılmıştı.

Yeni takım için en büyük iki aday ise Las Vegas ve Seattle şehirleri. 30 takımlı NBA'de kulüp sayısının tek haneli rakam olmaması için iki şehre birden takım kurma hakkı verilebileceği konuşuluyor.

Charlotte takımı, NBA'ye katılmak için 2004 yılında 300 milyon dolar ödemişti.

Şu anda ise NBA'ye katılma ücretinin 5 milyar dolar civarında olabileceği konuşuluyor.

NBA yıldızı Lebron James'in Las Vegas takımına talip olduğu, Amerikan basınında zaman zaman konuşuluyor.