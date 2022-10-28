İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6172
  • EURO
    18,5765
  • ALTIN
    991.073
  • BIST100
    3918.06
Spor

NBA'de, günün sonuçları belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bugün 4 maç oynandı. İşte sonuçlar...

AA28 Ekim 2022 Cuma 09:43 - Güncelleme:
NBA'de, günün sonuçları belli oldu
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, uzatmaya giden maçta Brooklyn Nets'i 129-125 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen ve normal süresi 112-112 sona eren maçı dört sayı farkla kazanan Mavericks, bu sezon 2. galibiyetini elde etti. Nets ise 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Mavericks'in all star yıldızı Luka Doncic, 41 sayı, 11 ribaunt, 14 asist ve 3 top çalmayla maça damgasını vurdu. Galibiyete Tim Hardaway Jr. 18, Maxi Kleber 15 sayıyla katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving'in 39 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 4 blokluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Kevin Durant rakip potaya 37 sayı gönderirken, Royce O'Neale 10 sayı, 7 ribaunt, David Duke 10 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 125-129 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 118-110

Golden State Warriors-Miami Heat: 123-110

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-125

  • brooklyn nets
  • los angeles clippers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.