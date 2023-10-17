NBA'de hazırlık maçları altı karşılaşmayla devam etti

NBA'de hazırlık maçları dönemi, geçtiğimiz gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

ROCKETS 99-89 SPURS

Houston Rockets, Victor Wembanyama'nın oynamadığı hazırlık maçında San Antonio Spurs'ü 99-89 mağlup etti.

Rockets'ın bu yılın NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçtiği Amen Thompson ile 20. sıradan seçtiği Cam Whitmore 15'er sayı bularak, Rockets'ı galibiyete taşıdılar.

Houston adına ayrıca Fred VanVleet 12 sayı ve üç top çalmayla oynarken, Aaron Holiday ise 12 sayı kaydetti.

Spurs tarafında Zach Collins 18 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi oldu. Jeremy Sochan ise 13 sayı ve dört top çalma ile oynadı.

76ERS 127-119 NETS

Kelly Oubre Jr. 21 sayı, Tobias Harris ve Paul Reed ise 18'er sayı kaydederek Philadelphia 76ers'ı, Brooklyn Nets'e karşı 127-119 ilk hazırlık maçı galibiyetine taşıdılar.

Philadelphia adına Oubre ayrıca 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Harris 9 ribaund, Reed ise ayrıca 5 ribaund aldı. De'Anthony Melton 15 sayı, 10 asist, 8 ribaund ve 4 top çalmayla oynadı.

Cam Thomas Brooklyn'e 18 sayıyla liderlik etti. Yedekler Royce O'Neale, Trendon Watford ve Lonnie Walker IV'ün her biri 13'er sayı kaydetti.

PACERS 116-112 HAWKS

Tyrese Haliburton ve Aaron Nesmith 15'er sayı bularak, Indiana Pacers'ı Atlanta Hawks'a karşı 116-112 ilk hazırlık maçı galibiyetine taşıdılar.

Myles Turner 13 sayı ve üç blok kaydederken, Ben Sheppard ise 3/8 üçlük isabetiyle 9 sayı buldu.

Atlanta tarafında Saddiq Bey benchten gelip oynadığı 20 dakikada 21 sayı ve 10 ribaund kaydederek takımın en etkili ismi oldu. De'Andre Hunter 16 sayı, AJ Griffin ise 15 sayı kaydetti.

CAVALIERS 120-89 RA'ANANA

Çaylak Emoni Bates'in benchten gelip bulduğu 16 sayıyla Cleveland Cavaliers, İsrail'in Maccabi Ra'Anana takımına karşı oynadığı hazırlık maçında 120-89 galip geldi.

Ty Jerome 15 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynarken, Dean Wade 13 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Damian Jones ise 11 sayı buldu.

Eski NBA oyuncuları Dwayne Bacon, Quinndary Weatherspoon, Bruno Caboclo, Mamadi Diakite ve Sindarius Thornwell'in forma giydiği Ra'Anana'da, Diakite 21 dakikada 17 sayı bularak en skorer isim oldu. Weatherspoon ve Bacon ise 14'er sayı kaydettiler.

SUNS 117-106 TRAIL BLAZERS

Kevin Durant ve Devin Booker'ın 19'ar sayı attığı hazırlık maçında Phoenix Suns, Portland Trail Blazers'ı 117-106 mağlup etti.

Blazers'ta Shaedon Sharpe 19 sayıyla, Skylar Mays ise 18 sayıyla oynadı. Çaylak Scoot Henderson sekiz sayı ve beş asist kaydederken, Kris Murray 12 sayı, 4 ribaund ve 4 top çalmayla katkıda bulundu.

JAZZ 114-94 BREAKERS

Lauri Markkanen'ın 17 dakikada 15 sayı ve 7 ribauntla oynadığı hazırlık maçında Utah Jazz, New Zealand Breakers karşısında 114-94 galibiyete ulaştı.

Jordan Clarkson 12 sayı, Ochai Agbaji ise 12 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynadı.

İlk tur draft seçimlerinin üçü de oynayan Utah'ta, Taylor Hendricks (9. sıra) dört sayı ve dört ribauntla, Keyonte George (16.) sekiz sayıyla, Brice Sensabaugh (28.) ise altı sayıyla maçı tamamladı.

Eski NBA oyuncusu Anthony Lamb, Breakers'a 23 sayı ve 7 ribaundla liderlik etti.