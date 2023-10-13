NBA'de hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor

NBA'de hazırlık maçları, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.

NETS 135-103 RA'ANANA

Brooklyn Nets, İsrailli ekip Maccabi Ra'anana'ya karşı oynadığı hazırlık maçında 135-103 galip geldi.

Nets'te Mikal Bridges 23 sayıyla takıma liderlik ederken, Harry Giles III 16 sayı ve 10 ribaundla, Spencer Dinwiddie ise 15 sayıyla oynadı.

Ra'anana'da ise Dwayne Bacon ve Quindarry Weathers 17'şer sayı buldular.

BULLS 133-124 NUGGETS

Chicago Bulls, Denver Nuggets'a karşı oynadığı hazırlık maçında, iki uzatma sonunda 133-124 galip gelmeyi başardı.

DeMar DeRozan 19 sayı, Zach LaVine ise 17 sayıyla oynayarak Chicago'yu son şampiyon Denver'a karşı galibiyete taşıdılar.

Denver tarafında Nikola Jokic 17 sayı kaydederken, çaylak Julian Strawther 16 sayı buldu.

PISTONS 128-125 THUNDER

Detroit Pistons, Montreal'de karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 128-125 mağlup etti.

Sekiz şut denemesinin hepsinde isabet bulduğu karşılaşmada James Wiseman, 20 sayı ve 10 ribaund kaydederek Detroit'in en etkili ismi oldu.

Luguentz Dort'un 24 sayıyla en skorer isim Thunder'da Cason Wallace, 3,1 kala eşitliği sağlamak için denediği üçlükte isabet bulamayınca, Pistons galip gelen taraf oldu.

SUNS 122-111 TRAIL BLAZERS

Phoenix Suns, Portland Trail Blazers'la karşı karşıya geldiği hazırlık maçında 122-111 galibiyete ulaşan taraf oldu.

Suns'da Eric Gordon 8/10 şut isabetiyle 20 sayı bulurken, Devin Booker ve eski takımına karşı oynayan Jusuf Nurkic de 17'şer sayıyla maçı tamamladılar. Kevin Durant ise 16 sayı ekledi.

Portland tarafında Scoot Henderson, 22 sayıyla takımın en skorer ismiydi.

ROCKETS 120-87 PELICANS

Birmingham'da oynanan hazırlık maçında Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 120-87 mağlup etmeyi başardı.

Rockets'ta Jabari Smith 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, Jalen Green ve Amen Thompson 12'şer sayı kaydettiler.

New Orleans adına CJ McCollum 17 sayıyla takımın en skoreriydi. Zion Williamson ise 22 dakikada 4 sayıda kaldı.

MAGIC 108-105 CAVALIERS

Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı hazırlık maçında 108-105 galip geldi.

Franz Wagner 18 sayıyla Magic'in en skoreri olurken, Moritz Wagner 14 sayı, Markelle Fultz ise 13 sayı kaydetti. Bu üçlü, toplamda 15/20'lik şut isabetiyle oynadılar.

Darius Garland, 19 sayıyla Cleveland adına en skorer isimdi.

HAWKS 103-102 GRIZZLIES

Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında 103-102 galibiyete ulaştı.

Trae Young 20 sayı, Jalen Johnson ise 14 sayı bularak Atlanta'nın en skorer isimleri oldular.

Memphis adına GG Jackson 24 sayı kaydetti.

WIZARDS 98-92 HORNETS

Washington Wizards, Charlotte Hornets karşısında oynadığı hazırlık maçında 98-82 galibiyet ulaştı.

Konuk Charlotte karşısında, Washington adına Kyle Kuzma 19 sayı, Bilal Coulibaly ise 12 sayı kaydetti.

Charlotte adına Terry Rozier 13 sayı kaydetti.