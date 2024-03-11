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Spor

NBA'de heyecan devam ediyor! İşte gecenin sonuçları

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti. İşte maçların sonuçları...

11 Mart 2024 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
NBA'de heyecan devam ediyor! İşte gecenin sonuçları
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Milwaukee Bucks, Crypto.com Arena'da LA Clippers'ı 124-117 mağlup etti.

Damian Lillard 35 sayı, 7 ribaund ve 11 asistle Bucks'ta bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Giannis Antetokounmpo maçı 34 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle tamamladı. Malik Beasley 17 sayı ve 4 ribaundla oynadı.

Norman Powell 26 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle Clippers'a benchten liderlik etti. Ivica Zubac 18 sayı ve 6 ribaundla oynarken, Terance Mann 16 sayı, 2 ribaund ve 2 blok kaydetti.

PELICANS 116-103 HAWKS

New Orleans Pelicans, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 116-103 devirdi.

Pelicans'ta Zion Williamson 27 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla takımı galibiyete taşıdı. CJ McCollum 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynarken, Trey Murphy III benchten gelerek 28 sayı kaydetti.

Hawks'ta Bogdan Bogdanovic 25 sayı ve 7 asistle oynadı. Dejounte Murray 23 sayı ve 11 asistle, Clint Capela ise 18 sayı ve 14 ribaundla maçı tamamladı.

WIZARDS 110-108 HEAT

Washington Wizards, Kaseya Center'da Miami Heat'i 110-108 mağlup etti.

Wizards'ta Kyle Kuzma 32 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle takımın en skorer ismi oldu. Corey Kispert 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ekledi. Deni Avdija ise 16 sayı ve 10 ribaundla maçı tamamladı.

Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla galibiyete imza attı. Bam Adebayo 16 sayı ve 16 ribaundla oynarken, Duncan Robinson ve Terry Rozier da 16'şar sayı kaydettiler.

PACERS 111-97 MAGIC

Indiana Pacers, Amway Center'da Orlando Magic'i 111-97 yendi.

Pascal Siakam ve Tyrese Haliburton, Pacers'a 20'şer sayı ve 7'şer ribaundla liderlik ettiler. Obi Toppin ve TJ McConnell ise 17 sayı buldular.

Paolo Banchero 19 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Magic'te öne çıkan isim oldu. Cole Anthony 16 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla oynarken, Wendell Carter Jr. 13 sayı ve 15 ribaund ile double-double yaptı.

ROCKETS 112-104 KINGS

Houston Rockets, Golden 1 Center'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 112-104 mağlup etti.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken yere ters basarak ayak bileğini sakatlayan temsilcimiz Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Fred VanVleet 22 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla Rockets'a liderlik etti. Jalen Green 19 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jabari Smith ise 10 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Domantas Sabonis 25 sayı, 15 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 2 blokla Kings'e liderlik etti. Malik Monk 20 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, De'Aaron Fox 18 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NETS 120-101 CAVALIERS

Brooklyn Nets, Rocket Mortgage Fieldhouse'da ev sahibi Cleveland Cavaliers'ı 120-101 devirdi.

Cam Thomas 29 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve bir top çalmayla Nets'e liderlik etti. Mikal Bridges 25 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Nicolas Claxton 16 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti.

Georges Niang 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle Cavs'in en skoreriydi. Jarrett Allen 15 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynarken, Darius Garland 14 sayı, 5 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

76ERS 79-73 KNICKS

Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 79-73 mağlup etti.

Kelly Oubre Jr. 18 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla 76ers'ı galibiyete taşıdı. Buddy Hield 16 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydederken, Paul Reed 13 sayı, 7 ribaund ve 4 blokla maçı tamamladı.

Jalen Brunson 19 sayı, 8 asist ve 3 ribaundla Knicks'teki en skorer isimdi. Donte DiVincenzo 15 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Bojan Bogdanovic 10 sayı kaydetti.

THUNDER 124-93 GRIZZLIES

Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 124-93 yendi.

Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle OKC'ye liderlik eden isim oldu. Josh Giddey 16 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Lu Dort 14 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

Grizzlies'de GG Jackson 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Jaren Jackson Jr. 16 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydederken, Jake LaRavia 13 sayı, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

LAKERS 120-109 TIMBERWOLVES

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-109 mağlup etti.

LeBron James 29 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle Lakers'ın en skorer oyuncusu oldu. Anthony Davis 27 sayı, sezon rekoru 25 ribaund, 5 asist, kariyer rekoru 7 top çalma ve 3 blokla harika bir performans sergilerken, Austin Reaves 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle, Rui Hachimura ise 15 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Naz Reid 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 blokla mücadele etti. Anthony Edwards 25 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Nickeil Alexander-Walker 15 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

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