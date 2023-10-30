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Spor

NBA'de heyecan devam ediyor! Stephen Curry attı Golden State Warriors kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı müsabaka ile devam etti. Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 106-95'lik skorla mağlup ederken Stephen Curry 24 sayı ile skora katkı sağladı.

30 Ekim 2023 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
NBA'de heyecan devam ediyor! Stephen Curry attı Golden State Warriors kazandı
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NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

NUGGETS 128-95 THUNDER

Denver Nuggets, Paycom Center'da Oklahoma City Thunder'ı 128-95 mağlup etti.

Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle Nuggets'ın en iyi oyuncusuydu. Michael Porter Jr. 20 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jamal Murray ise 19 sayı ve 8 asistle maçı tamamladı.

Thunder'ın en skorer ismi olan Chet Holmgren 19 sayı ve 4 ribaundla oynadı. Jalen Williams 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydederken, Tre Mann, benchten oyuna dahil olduğu sekiz dakikada 12 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti.

WARRIORS 106-95 ROCKETS

Golden State Warriors, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 106-95 mağlup etti.

Stephen Curry 24 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 1 blokla Warriors'a liderlik etti. Klay Thompson 19 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.

Jalen Green Rockets'ta 21 sayı, 9 ribaundla mücadele etti. Jabari Smith 14 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydederken, Dillon Brooks 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.

HAWKS 127-110 BUCKS

Atlanta Hawks, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 127-110 yendi.

Trae Young, Hawks'a 20 sayı ve 11 asistlik double-double ile liderlik ederken, Bogdan Bogdanovic 17 sayı, 6 asist ve 2 top çalma kaydetti. De'Andre Hunter ve Dejounte Murray ise 15'er sayı ile oynadılar.

Giannis Antetokounmpo, Bucks'a 26 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile önderlik ederken, Malik Beasley 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma kaydetti.

76ERS 126-98 TRAIL BLAZERS

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Portland Trail Blazers'ı 126-98 yenilgiye uğrattı.

Joel Embiid 35 sayı, 15 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 6 blokla 76ers'ın en etkili oyuncusuydu. Tyrese Maxey 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynarken, Tobias Harris ise 24 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 blok kaydetti.

Shaedon Sharpe 20 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Malcolm Brogdon 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jeremy Grant 17 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 2 blokla oynadı.

CLIPPERS 123-83 SPURS

LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-83 mağlup etti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Russell Westbrook 19 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle, Paul George ise 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

Spurs'te Devin Vassell 14 sayıyla takımın en skoreriydi. Victor Wembenyama 11 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Zach Collins 9 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle, temsilcimiz Cedi Osman ise 12 sayıyla bench kadrosuna liderlik etti.

KINGS 132-127 LAKERS

Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı uzatmada 132-127 yenmeyi başardı.

De'Aaron Fox 37 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle gecenin en skorer oyuncusu oldu. Keegan Murray 17 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, altı faulle oyun dışı kalan Domantas Sabonis 12 sayı, 15 ribaund ve 6 asistle, benchten gelen Malik Monk ise 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.

Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 16 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla takımın en skoreriydi. LeBron James 27 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle oynarken, Taurean Price 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

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