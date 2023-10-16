NBA'de heyecan hazırlık maçları ile devam ediyor

NBA'de hazırlık maçları dönemi, geçtiğimiz gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

BUCKS 108-97 LAKERS

Milwaukee'deki ilk maçında Damian Lillard 14 sayı atarken, Giannis Antetokounmpo ise 16 sayı kaydetti ve Bucks, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı hazırlık maçında 108-97 galip geldi.

Üç sayılık mesafeden 2/7 isabet de dahil olmak üzere toplamda 3/10 şut isabetiyle oynayan Lillard'ın gecesi, üçüncü çeyreğin bitimine 4:41 kala sona erdi. 7/10 şut isabetiyle oynayan Antetokounmpo ise toplamda 15 dakika süre aldı.

Anthony Davis, Los Angeles adına 19 dakikada 16 sayı bulurken, ayrıca 7 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok da kaydetti. LeBron James ise bu maçta forma giymedi.

HORNETS 117-115 THUNDER

PJ Washington'ın 31 sayı, Terry Rozier'ın ise 19 sayı kaydettiği karşılaşmada ev sahibi Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder'ı 117-115 mağlup etti.

İlk beşini oynatmayan Oklahoma City'de Jaylin Williams 18, Aaron Wiggins ise 16 sayı kaydetti.

RAPTORS 134-93 TAIPANS

Toronto'nun, Avustralya ekibi Cairns Taipans'ı 134-93 yendiği hazırlık maçında Scottie Barnes 14 sayı, Chris Boucher ve Pascal Siakam ise 12'şer sayı kaydettiler.

Javon Freeman-Liberty, Raptors'a 15 sayıyla liderlik etti.

Taipans'ta Patrick Miller 22 sayı ile oynadı.

HEAT 132-124 GRIZZLIES

Tyler Herro'nun 30 sayı, Bam Adebayo'nun ise 26 sayıyla oynadığı hazırlık maçında Miami, konuk Memphis'i 132-124 mağlup etti.

Herro, 3 sayılık mesafeden 4/7 de dahil olmak üzere toplamda 11/19'luk bir şut gecesi geçirdi. Adebayo ise 12/20 isabetle oynarken, ayrıca dört blok kaydetti. Jimmy Butler ise forma giymedi.

Grizzlies'de Desmond Bane 26 sayı, Ziaire Williams ise 7/10 şut isabetiyle 19 sayı kaydetti.

NUGGETS 116-102 BULLS

Çaylak Julian Strawther'ın 25 dakikada 25 sayı attığı hazırlık maçında Denver, ilk beş oyuncularının çoğunu dinlendiren Chicago'yu 116-102 mağlup etti.

%52.7 şut isabetiyle oynayan Denver adına Jamal Murray 21 sayı, Nikola Jokic ise 15 sayı kaydetti.

Chicago adına Coby White ve Patrick Williams 20'şer sayı bulurken, Andre Drummond ise 10 ribaund aldı. Demar DeRozan, Zach LaVine ve Nikola Vucevic bu maçta Bulls adına forma giymediler.

WARRIORS 121-115 KINGS

Golden State ekibi, Jonathan Kuminga'nın 28 sayı, Andrew Wiggins'in ise 20 sayılık performanslarıyla Sacramento'ya karşı oynadığı hazırlık maçını uzatma periyodunda 121-115 kazanmayı başardı.

Kings'te Domantas Sabonis 19 sayı ve 11 ribaund kaydederken, De'Aaron Fox ise 17 sayıyla oynadı.

Steph Curry ve Chris Paul'u dinlendiren Warriors'ta, ayrıca Draymond Green ayak bileğinden sakatlandığı için kadroda yer alamadı.