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Spor

NBA'de ilk finalist Boston Celtics!

NBA Doğu Konferansı final mücadelesinde Indiana Pacers'ı 105-102 mağlup ederek seriyi 4-0 yaptı ve finale adını yazdırdı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 10:43 - Güncelleme:
NBA'de ilk finalist Boston Celtics!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 105-102 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve finale yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 4. maçında deplasmanda Pacers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı kaydederken, Jayson Tatum ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktı.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Seride durumu 4-0 yapan Boston Celtics, NBA finaline yükseldi.

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves karşısında final serisinde 3-0 öne bulunuyor.

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