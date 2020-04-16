NBA'de ilk koronavirüs testi uygulanan Stephen Curry konuştu!

16 Nisan 2020 Perşembe 18:05 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:05

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, koronavirüs geçirmekten korktuğu zamandan bahsetti.

Curry, kırılan sol eli yüzünden dört ay sezondan uzun süre uzak kaldıktan sonra, sadece bir maçta oynayabilmişti. Steph, hastalanıp yüksek ateşi olduktan sonra, koronavirüs için test edilen ilk NBA oyuncusu oldu.

TIME dergisi için yayınlanan bir makalede, Warriors süperstarı, Golden State'in kendisini test etmeye nasıl gittiğini ve test sonuçları geri gelmeden önceki uzun saatler boyunca düşüncelerinin ne olduğunu açıkladı:

"6 Mart. Her şey o gün çok gerçek olmuştu. İlk basketbol maçımı, aylar öncesinde oynamıştım ve bu virüsün lig için ne anlama gelebileceği hakkında da konuşmalar dönüyordu.

O gece hasta hissetmeye başladım. Ateşim çıktı. Önce 37'ydi. Sonra 38 oldu. İlk düşüncem, 'Şanslar neler? Bu gerçekten olabilir mi?' olmuştu. Kırık bir el ve iki ameliyatın ardından sahaya geri dönmeyi bekledikten sonra, sadece oynamak istiyordum. Ama bu gizemli virüsün tehdidi, beni sevdiğim herkesten korumak için yatak odama kilitlemişti: eşim, çocuklarım, takım arkadaşlarım ve hayranlarım.

KOVID-19 için test edilen ilk NBA oyuncusuydum. Neyse ki, testim negtif çıktı. Ama bu deneyim beni etkiledi, hem de çok."

O GÜNDEN BERİ, YARDIMLARINI ESİRGEMİYOR

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, pozitif test sonucu alan ilk oyuncuydu, ancak Curry, Influenza Tip A (grip) teşhisi ile döndüğünde ilk test edilen oyuncu oydu.

O zamandan beri Curry, Oakland topluluğunu destekledi ve çocukların yemeksiz kalmamasını sağladı. Warriors guardının "Eat. Learn. Play." vakfı, Oakland çocuklarına 1 milyondan fazla öğün almasına yardımcı olmuştu.

Warriors yıldızı, bu salgının ortasında önümüzdeki birkaç ay boyunca Oakland sakinlerine her hafta yaklaşık 300.000 öğün yemek dağıtmayı planlıyor.