NBA'de ırkçılık protestosu! Milwaukee Bucks sahaya çıkmadı

26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:50

Milwauke Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre sonra parkeyi terk etti.

TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini protesto etti ve ısınmanın ardından sahaya çıkmadı.

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.