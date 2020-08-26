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Spor

NBA'de ırkçılık protestosu! Milwaukee Bucks sahaya çıkmadı

NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando serisinin 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılık olaylarını proteste etti ve maça çıkmadı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:50
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Milwauke Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre sonra parkeyi terk etti.

TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini protesto etti ve ısınmanın ardından sahaya çıkmadı.

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.

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