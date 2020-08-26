NBA'de ırkçılık protestosu! Milwaukee Bucks sahaya çıkmadı

Milwauke Bucks, ABD'deki siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için Orlando Magic maçına çıkmadı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre sonra parkeyi terk etti.
TSİ 23:00'te oynanması gereken Doğu konferansı play-off ilk tur 5. maçında Milwaukee Buckslı oyuncular George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşının öldürülmesini protesto etti ve ısınmanın ardından sahaya çıkmadı.
Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetimince nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.