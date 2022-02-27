NBA'de Ja Morant'ın gecesi! Kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta konuk olduğu Chicago Bulls'u 116-110'luk skorla geçti ve sezonun 42. galibiyetine imza attı.
Bu sezon 22. kez kaybeden Bulls'ta DeMar DeRozan 31 sayı ve 7 ribaunt, Zach LaVine 28 sayı ve 6 asistle oynamasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Boston Celtics: 104-113
Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 127-100
Miami Heat-San Antonio Spurs: 133-129
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 92-86
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 110-116
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 123-126
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 115-110