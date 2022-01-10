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Spor

NBA'de Klay Thompson, 941 gün sonra sahalara döndü

NBA'de Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson, 941 günün ardından milli oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers karşısında sahaya döndü ve ilk maçında oldukça iyi bir görüntü ortaya koymayı başardı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:58
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NBA'de Golden State Warriors'ın süperstarı Klay Thompson, dün gece Cleveland Cavaliers maçı ile sahalara döndü. Klay Thompson, 941 gün sonra yaptığı dönüşte etkili bir görüntü sergilemeyi başardı.

Uzun süre sonra gerçekleşen bu dönüşte 20 dakika forma giyen başarılı oyuncu; 17 sayı, 3 ribaunt ile iyi bir başlangıç gerçekleştirdi. Klay Thompson'ın da katkı sağladığı bu ortamda Golden State Warriors, sahasında ağırladığı milli oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 96-82 mağlup etti.

2019 NBA Finalleri'nin altıncı maçında Toronto'ya karşı sol diz çapraz bağ sakatlığı yaşayan Klay Thompson, bu sakatlık için tedavi süreci sırasında Kasım 2020'de bu kez sağ aşil tendonu kopmuştu. 941 gündür forma giyen Klay Thompson'ın dönüşü, Covid-19 nedeniyle sıkıntılar yaşanan mevcut ortamda büyük ilgi, mutluluk yarattı.

  • Klay Thompson
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