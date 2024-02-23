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Spor

NBA'de Nikola Jokic'in tarihe geçti!

Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle 'triple-double' yaptı. Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı 'triple-double' yapan üçüncü oyuncu oldu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 10:46 - Güncelleme:
NBA'de Nikola Jokic'in tarihe geçti!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptığı maçta Wizards'ı yendi.

Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı "triple-double" yapan üçüncü oyuncu oldu.

Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi.

Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 20 SAYISI YETMEDİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi.

Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105

Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129

Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122

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