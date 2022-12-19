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  • NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi performans! 54 yıl sonra bir ilki başardı
Spor

NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi performans! 54 yıl sonra bir ilki başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Charlotte Hornets'ı 119-115 mağlup etti.

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi performans! 54 yıl sonra bir ilki başardı
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Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets'ın konuk ettiği Hornets'i 4 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sırp pivot, NBA'de bir maçta 35 ve üzeri sayı, 25 ve üzeri ribaunt, 10 ve üzeri asist yapan 1968'de Wilt Chamberlain'in ardından ikinci oyuncu oldu.

Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 5 asist, Aaron Gordon 19 sayı, 10 ribaunt, Bruce Brown 16 sayıyla Nuggets'ın sezonun 18. galibiyetine uzanmasına yardımcı oldu.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Hornets'te LaMelo Ball 31 sayı, 5 asist, Kelly Oubre 16 sayı, Gordon Hayward 15 sayı, 10 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 11 sayı, 9 ribaunt üretti.

  • Nikola Jokic
  • Charlotte Hornets
  • Denver Nuggets

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