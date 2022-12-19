NBA'de Nikola Jokic'ten tarihi performans! 54 yıl sonra bir ilki başardı

Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets'ın konuk ettiği Hornets'i 4 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sırp pivot, NBA'de bir maçta 35 ve üzeri sayı, 25 ve üzeri ribaunt, 10 ve üzeri asist yapan 1968'de Wilt Chamberlain'in ardından ikinci oyuncu oldu.

Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 5 asist, Aaron Gordon 19 sayı, 10 ribaunt, Bruce Brown 16 sayıyla Nuggets'ın sezonun 18. galibiyetine uzanmasına yardımcı oldu.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Hornets'te LaMelo Ball 31 sayı, 5 asist, Kelly Oubre 16 sayı, Gordon Hayward 15 sayı, 10 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 11 sayı, 9 ribaunt üretti.