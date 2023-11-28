NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-104'lük skorla mağlup etti. Nuggets'ta Reggie Jackson, 35 sayı, 13 asist, 5 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, deplasmanda LA Clippers'ı 113-104'lük skorla yendi. Yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in süre almadığı karşılaşmada Nuggets'ın en skorer ismi 35 sayı, 13 asist, 5 ribaundla oynayan Reggie Jackson oldu. Konuk ekipte De Andre Jordan, 21 sayı, 13 ribaund, Justin Holiday ve Kentavious Caldwell-Pope da 12'şer sayıyla katkı verdi. Clippers'ta ise Kahwi Leonard'ın 31 sayı, 8 ribaundu, Ivica Zubac'ın da 23 sayı, 14 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

PHİLADELPHİA 76ERS'TAN, LOS ANGELES LAKERS'A 44 SAYILIK FARK



Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Doğu Konferansı takımı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 138-94'lük skorla mağlup etti. Philadelphia'da 30 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yapan Joel Embiid, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey, 31 sayı, 8 asist, Marcus Morris de 16 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmada 5 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 5 sayı ve 3 asist kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 18 sayı, 5 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 11 ribaund üretti.

Sonuçlar:

Detroit Pistons: 107 - Washington Wizards: 126

Indiana Pacers: 110 - Portland Trail Blazers: 114

Philadelphia 76ers: 138 - Los Angeles Lakers: 94

Utah Jazz: 114 - New Orleans Pelicans: 112

LA Clippers: 104 - Denver Nuggets: 113