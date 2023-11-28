İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9555
  • EURO
    31,6887
  • ALTIN
    1872.93
  • BIST100
    8129.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor

NBA'de normal sezon heyecanı geçtiğimiz gece oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Gecenün en dikkat çeken mücadelesinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers deplasmanından 113-104'lük skorla galip ayrıldı.

IHA28 Kasım 2023 Salı 10:52 - Güncelleme:
NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor
ABONE OL

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-104'lük skorla mağlup etti. Nuggets'ta Reggie Jackson, 35 sayı, 13 asist, 5 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, deplasmanda LA Clippers'ı 113-104'lük skorla yendi. Yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in süre almadığı karşılaşmada Nuggets'ın en skorer ismi 35 sayı, 13 asist, 5 ribaundla oynayan Reggie Jackson oldu. Konuk ekipte De Andre Jordan, 21 sayı, 13 ribaund, Justin Holiday ve Kentavious Caldwell-Pope da 12'şer sayıyla katkı verdi. Clippers'ta ise Kahwi Leonard'ın 31 sayı, 8 ribaundu, Ivica Zubac'ın da 23 sayı, 14 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

PHİLADELPHİA 76ERS'TAN, LOS ANGELES LAKERS'A 44 SAYILIK FARK

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Doğu Konferansı takımı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 138-94'lük skorla mağlup etti. Philadelphia'da 30 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yapan Joel Embiid, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey, 31 sayı, 8 asist, Marcus Morris de 16 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmada 5 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 5 sayı ve 3 asist kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 18 sayı, 5 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 11 ribaund üretti.

Sonuçlar:

Detroit Pistons: 107 - Washington Wizards: 126

Indiana Pacers: 110 - Portland Trail Blazers: 114

Philadelphia 76ers: 138 - Los Angeles Lakers: 94

Utah Jazz: 114 - New Orleans Pelicans: 112

LA Clippers: 104 - Denver Nuggets: 113

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.